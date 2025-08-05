В России закрылось на 50% больше компаний, чем открылось

«Смертность бизнеса» почти в 1,5 раза превысила его «рождаемость»: за первое полугодие 2025 года прекратили деятельность 141 тыс. предприятий. Об этом пишут «Известия» на основе данных Росстата.

Чаще всего закрывали предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности.

«Рост «смертности бизнеса» в этом году связан с рядом факторов. Прежде всего большая стоимость кредитов из-за высокой ключевой ставки, что ограничивает оборотные средства бизнеса. Также усилился фискальный контроль. Кроме того, ФНС активизировала зачистку «спящих» и неактивных юрлиц, что дополнительно увеличило число закрытий», – объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

При этом эксперты отмечают активное развитие IT-сектора, логистики и внутреннего туризма. В строительной отрасли продолжается волна банкротств застройщиков, а авторынок может потерять до 20% дилеров к концу года.