Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

В России закрылось на 50% больше компаний, чем открылось

«Смертность бизнеса» почти в 1,5 раза превысила его «рождаемость»: за первое полугодие 2025 года прекратили деятельность 141 тыс. предприятий. Об этом пишут «Известия» на основе данных Росстата.

Читайте также:

Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
7 августа 2025
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
7 августа 2025

Чаще всего закрывали предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности.

«Рост «смертности бизнеса» в этом году связан с рядом факторов. Прежде всего большая стоимость кредитов из-за высокой ключевой ставки, что ограничивает оборотные средства бизнеса. Также усилился фискальный контроль. Кроме того, ФНС активизировала зачистку «спящих» и неактивных юрлиц, что дополнительно увеличило число закрытий», – объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

При этом эксперты отмечают активное развитие IT-сектора, логистики и внутреннего туризма. В строительной отрасли продолжается волна банкротств застройщиков, а авторынок может потерять до 20% дилеров к концу года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес