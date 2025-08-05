Россияне вывели из фондов рекордные объемы акций: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: россияне вывели из фондов рекордные объемы акций, треть жителей РФ заявили о готовности переплачивать за офлайн-магазины, озвучен средний размер пенсии в стране, а в Иркутской области больше половины дорог не соответствуют нормативам. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Переплата за офлайн

Почти 40% россиян заявили о готовности переплачивать за товар, чтобы купить его именно в офлайн-магазине, а не на маркетплейсе, выяснили аналитики ВШЭ. В основном люди готовы заплатить больше на 10%, на переплату в 25% готово уже гораздо меньшее число людей. Большинство же – 54% – и вовсе не хотят переплачивать, потому приобретают товары онлайн.

Средний размер пенсий

Озвучен средний размер пенсии в России. Оказалось, что он равен почти 23,45 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года. Выплата с начала 2025 года стала больше на 281 рубль. Средняя пенсия работающих пенсионеров при этом меньше пенсии неработающих и составляет 21,1 тысячи рублей.

Рекордные объемы

В июле 2025 года зафиксирован рекордный отток акций: люди вывели из фондов 8,4 млрд рублей. Это максимальное значение за всю историю наблюдений, которые начались в 1998 году, следует из данных РБК. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2024 года – около 7 млрд рублей.

Трагедия на воде

Происшествие на воде случилось накануне в городе Усть-Илимске. Мужчина катался на катамаране на базе отдыха с несовершеннолетним сыном без спасательных жилетов. Во время прогулки ребенок упал в воду – его спас отец ценой собственной жизни. Обстоятельства случившегося устанавливаются, следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ненормативные дороги

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по состоянию автомобильных дорог. Иркутская область заняла в нем 58-е место из 85 возможных. Выяснилось, что в Приангарье по итогам 2024 года менее половины дорожного покрытия региона отвечало установленным нормативам, что ниже среднероссийского показателя. Наилучшая ситуация в Москве – 100% дорог в порядке, наихудшее положение наблюдается в Архангельской области – 16,9%.