Несовершеннолетний мотоциклист врезался в премиальную иномарку в Иркутске

Авария с участием мотоцикла и премиального автомобиля произошла в Иркутске. Инцидент случился в Куйбышевском районе. В результате случившегося пострадал один человек.

По данным региональной прокуратуры, ДТП зафиксировано на улице Первомайской. Во время движения столкнулись два транспортных средства – мотоцикл Racer и премиальный автомобиль Range Rover Sport.

В результате происшествия несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил травмы – ему потребовалась помощь медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.