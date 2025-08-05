Якубовский: Отток населения из малых городов Иркутской области продолжается

Россияне уезжают из малых городов. Основная причина – отсутствие рабочих мест или базовой инфраструктуры. Особенно заметен он на северных территориях – например в Иркутской области. Об этом «Известиям» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«К сожалению, отток населения продолжается. В том числе он заметен и на северных территориях, например, Иркутской области. Там, где нет рабочих мест или базовой инфраструктуры, трудно говорить о создании стимулов для возвращения молодых людей, особенно тех, кто уехал учиться», – рассказал чиновник.

Основные причины – это сокращение рабочих мест после закрытия градообразующих предприятий, устаревшая инфраструктура, то есть разрушение ЖКХ, отсутствие современного транспорта, связи, медицины и массовый отток молодежи и старение населения.

В то же время есть положительные примеры: в Усть-Куте строительство нефтехимического завода создало новые рабочие места и привлекло людей. Однако такие случаи пока остаются исключением.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что в России могут исчезнуть 129 малых городов. В таких населенных пунктах проживает 3,4 млн человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тыс. Наибольшие сложности испытывают северные угольные, металлургические и лесопромышленные, а также расположенные на периферии города некоторых регионов.