Мэр Бодайбо: «Возникла серьезнейшая проблема с завозом угля в город»

Мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев выступил с обращением. В нем он рассказал о проблемах, связанных с завозом угля на территорию в преддверии отопительного сезона. На их фоне ожидаются «сложные времена».

«В этом году возникла серьезнейшая проблема с завозом угля конкретно в город Бодайбо. Сегодня завезено 14,5 тысячи тонн из 43 тысяч. <…> Существующих запасов хватит до конца ноября. Если этот вопрос не решится, Бодайбо, мягко говоря, ждут сложные времена», – отметил Юмашев в видеообращении.

Он пояснил, что трудности заключаются в существующем порядке оплаты топлива: деньги на эти цели есть, однако отсутствует механизм авансирования средств. В прошлом году для урегулирования ситуации оформили бюджетный кредит, в результате чего было потеряно порядка 100 млн рублей, которые отдали в качестве процентов банкам.

Проблему, которая наблюдается не первый год, сейчас стараются решить при помощи областных властей. Юмашев выразил надежду, что совместными усилиями ситуацию удастся урегулировать.