Молнии спровоцировали три пожара в Иркутском районе

Непогода наблюдалась в Приангарье накануне – были зафиксированы дожди и грозы. На фоне последних возникли три пожара в Иркутском районе.

Разряды молний спровоцировали возгорание с селе Хомутово на улице Гравийной – здесь загорелась кровля сарая, была угроза перехода огня на жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Сотрудникам ведомства удалось спасти строение и ликвидировать огонь на площади 20 «квадратов».

Из-за молнии загорелся и брусовый дом на улице Дачной в деревне Карлук. Из него эвакуировались четыре человека, в том числе трое детей. Пожар потушили на 80 квадратных метрах.

Грозовой разряд стал причиной пожара в Карлуке и на улице Российской: вспыхнули два брусовых дома с мансардами, эвакуировались взрослый и двое детей. Огонь потушили на 128 квадратных метрах, спасены соседние строения.


