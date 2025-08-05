Байкальская энергетическая компания устранила 370 дефектов на тепловых сетях

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду провела диагностику свыше 1713 км тепловых сетей в 8 городах области. Гидравлические испытания организованы в Иркутске, Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Зиме, Саянске, а также Железногорске-Илимском и Усть-Илимске.

Эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплосетей и исключения вероятности масштабных аварий в зимний период. Они проводятся ежегодно в теплое время года в городах с центральным теплоснабжением.

По результатам гидравлических испытаний устранено 370 дефектов. В процесс ремонта вовлечено 900 специалистов, в том числе 371 сотрудник компании и 25 подрядных организаций. До начала отопительного сезона все работы будут завершены. Общее количество выявленных дефектов в сравнении с прошлым годом возросло почти на 30%: с 356 до 462. Подобная динамика свидетельствует о назревшей необходимости масштабной замены отслуживших нормативный срок коммуникаций.

В соответствии с принятыми инвестиционными программами энергетики ведут перекладку тепловых сетей, меняя трубопроводы, отслужившие нормативный срок. Заложенные в тариф средства позволяют заменить 7,8 км сетей, в том числе в Иркутске – 1,8 км. Для поддержания нормативного состояния тепловых сетей необходима их перекладка в пределах 67-84 км.

Одним из основных видов деятельности БЭК является производство электроэнергии, пара и горячей воды. Компания относится к субъектам естественных монополий и осуществляет регулируемый вид деятельности. В соответствии с федеральным законодательством, стоимость электроэнергии и тепловой энергии определяется государством посредством установления тарифов. Модернизация оборудования и объемы перекладки тепловых сетей полностью зависят от тарифных источников, утверждаемых соответствующей службой, либо бюджетной или государственной поддержки.