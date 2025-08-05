Новости

Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
ФАС проверяет 12 тысяч АЗС на фоне рекордных цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку цен на около 12 тысяч автозаправочных станций (АЗС) с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ФАС. В проверку включены как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. В случае обнаружения нарушений ведомство принимает соответствующие меры.

ФАС уже возбудила дело против компании "Газпром ГНП продажи", которая в мае-июне значительно снизила объемы продажи бензина на бирже: Аи-92 на 74%, Аи-95 на 50%. Кроме того, территориальные органы рассматривают четыре антимонопольных дела, связанных с необоснованным повышением цен на АЗС.

Напомним, что стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России впервые превысила 77 000 руб. за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В последний раз цена приближалась к этой отметке в сентябре 2023 года.

Чтобы предотвратить дальнейший рост цен, Россия в июле ввела полный запрет на экспорт бензина в августе. Это неожиданное решение, в которое рынок не верил до последнего момента, направлено на снижение биржевых цен, которые достигли исторического рекорда. Хотя эксперты признают эффективность этой меры, они подчеркивают, что она не решает основную проблему — недостаточное производство, особенно высокооктанового топлива.


