Тысячи жителей Иркутской области остались без света из-за дождей и гроз

Ненастная погода в Иркутской области привела к десяткам отключений электричества по всему региону. Без света остались тысячи жителей Приангарья.

«По состоянию на 08:00 5 августа на территории области зарегистрировано 24 технологических нарушения в сфере электроснабжение. Основной причиной является прохождение атмосферного фронта – гроза, дождь. Нарушения зафиксированы в 17 муниципальных образованиях. <…> На всех объектах ведутся восстановительные работы», – прокомментировал врио директора Центра энергоресурсобережения Андрей Макаров.

Отключения случились в поселках Бугульдейка, Улькан, Луговое, Небель, Грановщина, Усль-Ордынский, селах Карымск, Смоленщина, деревнях Карлук, Куда, городах Тулун, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское и других населенных пунктах. Без света остались многоквартирные и частные дома, социальные объекты. Ремонтные работы продолжаются.


