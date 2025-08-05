Новости

Самолету в Иркутске пришлось прервать взлет из-за внезапно возникшего вертолета

Авиаинцидент произошел в Иркутске. По его факту Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка.

По данным ведомства, самолет, следующий по маршруту Иркутск – Ош, был вынужден прервать взлет из-за внезапно возникшего на горизонте вертолета Ми-8.

В результате произошедшего никто не пострадал, ущерба не причинено. Воздушное судно продолжило полет по маршруту Иркутск – Ош, пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

По факту пересечения взлетных курсов самолета и вертолета следователи организовали комплекс проверочных мероприятий.


