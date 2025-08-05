Группа «Илим» вводит режим жёсткой экономии

Группа «Илим», один из лидеров российской целлюлозно-бумажной промышленности, с июля 2025 года переходит на режим экономии. Решение связано с одновременным воздействием нескольких негативных факторов: резким ростом процентных ставок, снижением спроса на китайском рынке и кризисом в лесоперерабатывающей отрасли. Об этом пишет издание «Усть-Илимск 24».

Фото с сайта https://www.ilimgroup.ru

«Крепкий рубль и запредельно высокая ключевая ставка для любой крупной российской экспортной компании – самый неблагоприятный сценарий из возможных. Добавьте сюда рост тарифов естественных монополий, налоги и банковские проценты, уплату которых невозможно отложить, – и вот он, так называемый идеальный шторм», – генеральный директор компании Алексей Ломко.

Удар по финансовым показателям компании нанесло замедление окупаемости нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, строительство которого обошлось в 93 млрд рублей.

С июля «Илим» будет тратить только то, что фактически заработал и получил на свои банковские счета, системно контролируя и проверяя приоритетность собственных расходов.

Ранее о сложной финансовой ситуации и мерах по снижению затрат сообщили представители различных российских компаний. Например, ОАО «Российские железные дороги» ввело дополнительную меру для своего управленческого персонала — два неоплачиваемых выходных дня в месяц, что позволит избежать массового сокращения работников в связи с падением объемов грузовых перевозок и снижением доходов предприятия.

Кроме того, Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю начиная с августа текущего года. Причина такого решения кроется в значительном снижении потребительского спроса на коммерческий транспорт. По данным пресс-службы завода, рынок снизился на 40% в секторе среднетоннажных грузовиков, на 30% среди легких коммерческих автомобилей и на 60% в сфере производства автобусов вследствие высоких процентных ставок Центрального банка и ограниченного доступа предприятий к финансовым инструментам для покупки транспортных средств.