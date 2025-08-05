Новости

FT: Банкротство ряда российских банков возможно, но риск остаётся ограниченным

Financial Times сообщает, что российские власти не слишком обеспокоены проблемами банков. Некоторые банки в России, особенно те, которые зависят от менее эффективных отраслей, столкнулись с проблемными кредитами. Однако источник FT, поддерживающий контакты с российскими чиновниками, утверждает, что риск остается «достаточно ограниченным», передаёт РБК.

Центробанк России, по словам источника, располагает множеством инструментов для поддержки банков и реструктуризации их кредитных портфелей. Особое внимание уделяется Московскому кредитному банку (МКБ), который столкнулся с падением чистой прибыли на 65% в 2024 году. Агентство «Эксперт РА» отмечает высокую вероятность получения банком внешней поддержки.

Проблемные кредиты вызывают умеренное беспокойство регулятора. Высокая ключевая ставка Центробанка, составляющая 18%, способствует росту числа неработающих кредитов, поскольку заемщики не могут позволить себе дорогие кредиты без внешних субсидий.

В своем выступлении после снижения ключевой ставки в июне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит необходимости в рекапитализации крупных банков из-за некоторого навеса или потенциального навеса плохих долгов.

«Реальная ситуация с проблемными кредитами лучше, чем иногда пытаются представить», — сказала она.

Российский банковский сектор получил прибыль в размере 1,7 трлн руб. за первые шесть месяцев 2025 года, хотя капитал распределен неравномерно.

Набиуллина также опровергла данные Bloomberg о том, что три российских банка обсуждали возможность обратиться за помощью к регулятору. По ее словам, банковский сектор устойчив и имеет запас капитала.


