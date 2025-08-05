В первом полугодии 16% от общего объема DDoS-атак пришлось на компании Сибири

Компания RED Security, проанализировала количество DDoS-атак на предприятия и организации Сибирского федерального округа за первое полугодие 2025 года. За этот период с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено более 4,4 тысяч атак на компании региона, а по общему количеству киберпреступлений Сибирь заняла второе место среди федеральных округов.

Общее количество DDoS-атак на российские компании с января по июнь 2025 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 69 тысяч. Более 40% из них был нацелен на регионы России. На организации Сибири пришлось около 16% от общего объема атак на регионы.

Чаще всего хакеры пытались помешать работе веб-ресурсов организаций, расположенных в Новосибирске. Самая мощная DDoS-атака в Сибирском федеральном округе в пике достигла 385 Гбит/с, а самая продолжительная длилась почти 20 часов и была направлена на ресурсы новосибирской телеком-компании.

Рост активности злоумышленников аналитики связывают с увеличением доступности инструментов для проведения DDoS-атак и хактивизмом – политически мотивированными действиями хакеров. Это косвенно подтверждается и тем, что пик хакерской активности зафиксирован в мае и июне: попытки сделать недоступными популярные сервисы могли быть приурочены к важным государственным праздникам России. На эти месяцы в Сибирском федеральном округе пришлось около 2,2 тысяч DDoS-атак, то есть почти половина всех инцидентов за полугодие.

В целом в первой половине 2025 года ключевыми мишенями киберпреступников стали отрасли ИТ и промышленности. В особенности заметно давление хакеров на пищевые предприятия – они отразили 54% от общего числа DDoS-атак на промышленность в Сибири.

«DDoS-атаки технически эволюционируют, и активность хактивистов тоже только растет. Это говорит о том, что риски прерывания бизнес-процессов вследствие атак на веб-ресурсы становятся все более вероятными. При этом DDoS перешел в категорию инструментов не только политического, но и экономического давления. Все чаще встречаются случаи, когда злоумышленники требуют у компании выкуп за прекращение атаки и восстановление доступности ее веб-ресурсов. Поэтому мы рекомендуем обязательно учитывать и контролировать эти риски, применяя технические средства защиты», – подчеркнул Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.