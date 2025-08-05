МегаФон и «Солидарность» создали совместный проект по продаже сим-карт

МегаФон и коммерческий банк (КБ) «Солидарность» запустили совместный проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных банковских отделений. Инициатива позволит новым абонентам МегаФона из числа иностранных граждан провести в одном месте все процедуры, необходимые для приобретения и активации сим-карт в соответствии с действующим законодательством.

Проект запущен в начале этой недели в более чем 40 собственных салонах МегаФона на территории Москвы, расположенных рядом с крупными транспортными пересадочными узлами столицы и Многофункциональными центрами Госуслуг с высокой проходимостью.

Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), а также могут помочь с заведением и подтверждением учетной записи на портале Госуслуг и получением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Напомним, что для заключения договора на услуги связи с начала этого года иностранным гражданам необходимо получить СНИЛС, завести подтверждённый аккаунт на портале Госуслуг и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через ЕБС. И только после сверки всех данных сим-карта будет активирована.

Проект МегаФона и Банка «Солидарность» позволит реализовать функцию «одного окна» для иностранных граждан при приобретении сим-карт, и им не придётся тратить время на посещение отделений фонда социального страхования, Многофункциональных центров Госуслуг (МФЦ) и банка для выполнения каждой процедуры по отдельности.

В результате время на заключение договора и активации сим-карты у абонента-иностранного гражданина занимает не более 30 минут, тогда как ранее весь процесс мог растянуться на несколько дней.

По итогам тестового запуска МегаФон и КБ «Солидарность» проведут совместный анализ проекта для принятия решения о его дальнейшем масштабировании на территории Москвы.

На первом этапе в проекте задействованы собственные салоны объединённой сети МегаФона и Yota. На втором этапе стороны будут рассматривать возможность привлечения в проект франчайзинговых розничных точек сотового оператора.

МегаФон активно работает над упрощением клиентского пути для своих абонентов. В феврале оператор первым на телеком-рынке предоставил клиентам возможность заключения договора по оказанию услуг связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги». В начале лета текущего года МегаФон реализовал возможность приобретения своих сим-карт в МФЦ, а также внедрил возможность верификации биометрии в своих салонах с помощью специальных терминалов.

«Наша первоочерёдная задача — сделать подключение к услугам связи максимально удобным для наших клиентов. Кроме того, открытие банковских отделений в наших салонах позволит существенно расширить спектр услуг за счёт предоставления банковских продуктов», —- резюмирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

«Мы уверены, что данная инициатива будет способствовать развитию как нашего бизнеса, так и финансовой доступности для иностранных граждан в стране», — говорит директор по развитию банка «Солидарность» Наталья Монтайя Ибаньес.