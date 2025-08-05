Володин предлагает дифференцировать ставки по семейной ипотеке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России может быть введена дифференцированная процентная ставка по семейной ипотеке, зависящая от уровня доходов в различных регионах. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Саратов.

В настоящее время ставка одинакова для всех, независимо от региона, будь то Москва или регионы с более низкими доходами. Володин отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос, и президент поддержал его проработку.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — заявил он в видео, опубликованном в Telegram-канале «Володин Саратов».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала, чтобы «семейная ипотека» выдавалась только по месту регистрации. Анализ показал, что 40% граждан, воспользовавшихся программой, проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Матвиенко считает, что правила предоставления ипотеки необходимо пересмотреть.

«Конечно, надо изменить правила и выдавать семейную льготную ипотеку, на которую государство тратит большие средства, только по месту жительства, только по месту регистрации», — подчеркнула спикер Совфеда.