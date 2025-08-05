Новости

Фура с арбузами перевернулась в Слюдянском районе Иркутской области

Сегодня утром на 135-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Фото: госавтоинспекция Слюдянского района

Как сообщили в госавтоинспекции Слюдянского района, водитель, перевозивший партию арбузов, потерял контроль над управлением транспортного средства.

«Автомобиль совершил наезд на бетонное ограждение с последующим съездом в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших», – сообщили правоохранители.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, устанавливающие точные причины аварии. Движение по трассе не ограничено, пробок не наблюдается.


