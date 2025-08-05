Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Мошеннические схемы с ввозом авто: как избежать неприятностей?

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев рассказал в интервью РБК о схемах мошенничества с ввозом автомобилей в Россию, которые связаны с уклонением от уплаты утилизационного сбора или попыткой переложить эту ответственность на конечного покупателя.

Читайте также:

Примсоцбанк снизил ставку по автокредиту
7 августа 2025
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,3 раза
6 августа 2025

Одна из распространенных схем заключается в том, что гражданин заключает договор с компанией, которая обязуется приобрести автомобиль и доставить его покупателю. Однако в договоре мелким шрифтом прописано, что покупатель должен оплатить утилизационный сбор. Пикалев привел пример, когда участник специальной военной операции столкнулся с такой ситуацией: его супруга заключила договор с посредником, и в итоге ей начислили утильсбор в размере 600 тыс. руб., который она не могла оплатить. Машину зарегистрировать не удалось.

Еще одна схема связана с индивидуальными предпринимателями, которые многократно ввозят автомобили в течение года. Первоначально утильсбор рассчитывается по льготной ставке, но последующие ввозы должны происходить по коммерческой. Однако иногда машины регистрируют без доплаты, создавая видимость личного пользования, что в итоге приводит к разделенной ответственности с добросовестным покупателем.

Пикалев подчеркнул важность внимательного чтения договоров и тщательного выбора компаний-поставщиков, чтобы избежать подобных проблем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес