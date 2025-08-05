Мошеннические схемы с ввозом авто: как избежать неприятностей?

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев рассказал в интервью РБК о схемах мошенничества с ввозом автомобилей в Россию, которые связаны с уклонением от уплаты утилизационного сбора или попыткой переложить эту ответственность на конечного покупателя.

Одна из распространенных схем заключается в том, что гражданин заключает договор с компанией, которая обязуется приобрести автомобиль и доставить его покупателю. Однако в договоре мелким шрифтом прописано, что покупатель должен оплатить утилизационный сбор. Пикалев привел пример, когда участник специальной военной операции столкнулся с такой ситуацией: его супруга заключила договор с посредником, и в итоге ей начислили утильсбор в размере 600 тыс. руб., который она не могла оплатить. Машину зарегистрировать не удалось.

Еще одна схема связана с индивидуальными предпринимателями, которые многократно ввозят автомобили в течение года. Первоначально утильсбор рассчитывается по льготной ставке, но последующие ввозы должны происходить по коммерческой. Однако иногда машины регистрируют без доплаты, создавая видимость личного пользования, что в итоге приводит к разделенной ответственности с добросовестным покупателем.

Пикалев подчеркнул важность внимательного чтения договоров и тщательного выбора компаний-поставщиков, чтобы избежать подобных проблем.