Россияне бросились покупать новые авто: июль бьет рекорды

Продажи новых легковых автомобилей в России достигли пика в июле текущего года, составив 120,6 тысячи единиц, согласно данным аналитического агентства «Автостат». Это стало лучшим результатом среди всех месяцев 2025-го. Несмотря на положительную динамику роста относительно июня (+34%), июльские продажи уступили показателю аналогичного месяца предыдущего года (-11%).

Самой популярной маркой осталась отечественная Lada, продемонстрировавшая объем реализации 28 240 автомобилей. Второе место занял китайский бренд Chery с результатом 13 502 машины, третье — Haval с объемом продаж 13 117 единиц. Замыкают топ-5 бренды Geely и Changan, чьи показатели составили 8389 и 7860 автомобилей соответственно.

Среди конкретных моделей лидером стала Lada Granta, которой предпочли покупатели 13 030 раз. Следом идут модели Lada Vesta (6673 шт.), Haval Jolion (5552 шт.) и Cherry Tiggo 4 (4482 шт.). Пятое место заняла модель Belgee X50, которую приобрели 4249 раз.