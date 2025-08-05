Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

ВТБ снижает ставки по ипотеке

ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа.

Эксперты банка отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач. ВТБ продолжает активно работать по ним.

В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики, ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 трлн рублей (ранее - 3,8 трлн рублей).

  • Полная стоимость кредита (Новостройка (квартира, таунхаус)) - 24,447% – 31,537% 
  • Полная стоимость кредита (Новостройка (апартаменты)) - 24,447 - 32,478%
  • Полная стоимость кредита (Вторичка (квартира, таунхаус, апартаменты) - 24,447% – 32,478%
  • Полная стоимость кредита (Вторичка (готовый жилой дом)) - 24,847% – 32,886%

Ставка 24,20% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, и при первом взносе от 20,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ.

Программа на покупку готового и строящегося жилья.

Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

Условия действительны с 5.08.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.
Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.
Реклама. Банк ВТБ (ПАО) . Банк ВТБ erid:2VfnxxvaQWU

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес