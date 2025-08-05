Молодежь Приангарья может получить до 1 млн рублей на свои проекты

Молодые жители Иркутской области в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявки на всероссийский конкурс молодежных проектов. Победители получат гранты до 1 миллиона рублей на реализацию социально значимых инициатив в 19 различных номинациях.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Этот конкурс сегодня представляет собой реальный шанс для нашей молодежи получить поддержку и реализовать свои идеи. В предыдущие годы участники из региона уже доказали ценность своих проектов. Кто-то продолжил развивать свои идеи в новых сезонах. Сейчас возможностей стало еще больше – 19 номинаций, в том числе и специальная тема, посвященная 80-летию атомной отрасли. Рекомендую не бояться и подавать заявки. Уверен, что в этом году мы вновь достигнем достойных результатов», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Прием заявок продлится до 15 сентября через платформу «Молодежь России». В прошлом сезоне 34 участника из Иркутской области получили поддержку на общую сумму более 15 млн рублей.

«Гранты стали драйвером молодежных инициатив: за последние годы в регион привлечено около 100 млн рублей, что позволило сотням талантливых ребят воплотить свои идеи», – подчеркнула министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.