«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Иркутска в Нячанг

Авиакомпания «Аэрофлот» с 5 сентября запустит прямые рейсы во вьетнамский город Нячанг из Иркутска. Полет в одну сторону будет длиться 6 часов 50 минут.

Как отмечается на сайте перевозчика, самолеты будут летать из столицы Приангарья в Нячанг дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. С 6 октября добавятся рейсы по понедельникам. С 29 октября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость авиабилетов в настоящее время из Иркутска в Нячанг составляет от 29,5 тысячи рублей, в обратную – 32,1 тысячи рублей.

Таким образом, «Аэрофлот» теперь будет летать в Нячанг из четырех городов – Москвы, Новосибирска, Владивостока и Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
