Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии

В Иркутске решили закрыть ресторан «33 вино и тапас», который в 2024 году вошел в топ лучших в Сибири и стал первым в столице Приангарья по версии национальной премии WhereToEat. Он будет работать до конца текущего лета.

«Мы завершаем историю проекта 33. Этот летний сезон – последний, и мы будем рады разделить его с вами. До 31 августа мы подготовили насыщенную программу, чтобы разделить с вами все, что мы любим: классную еду, хорошее вино и теплую атмосферу», – говорится в соцсетях заведения.

Ресторан «33 Вино и Тапас» в Иркутске работал с 2018 года. При открытии в городе практически не было культуры, связанной с вином, поэтому для развития заведения пригласили профессиональных сомелье и обучили всю команду. Идея проекта заключалась в том, чтобы сделать ресторан «без снобизма», которую со временем удалось воплотить в реальность.