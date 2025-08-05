Новости

Чемезов назвал дату начала серийного производства самолетов МС-21

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В рамках мероприятия была озвучена дата запуска серийного производства самолетов МС-21, которые строят на Иркутском авиазаводе.

«Если говорить об МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже российские, импортозамещенные. В августе взлетит полностью импортозамещенный самолет. Сегодня пока летает частично импортозамещенный. И надеюсь, что до конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить наши самолеты», – заявил Сергей Чемезов.

Он также пояснил, что в настоящее время заканчивается сборка на авиазаводе в Иркутске 14 фюзеляжей, девять находятся на стадии доработки.

МС-21 является российским среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом. Его собирают в столице Приангарья. Машины отечественного производства смогут вместить свыше 150 пассажиров. У судна самый просторный среди узкофюзеляжных бортов салон: с широкими проходами, объемными багажными полками и большими иллюминаторами. Первый полет МС-21 состоялся 28 мая 2017 года. В настоящее время идет подготовка к поднятию в воздух полностью импортозамещенного образца.

/ Сибирское Информационное Агентство /
