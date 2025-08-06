Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 8 699,0098 руб/1 г золота и 95,6100/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 699,0098 руб.
  • 1 грамм серебра - 95,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 3 394,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 049,7600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 125,8401 р. (1,47%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1400 р. (2,29%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,4601 р. (1,78%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 93,2800 р. (2,97%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
