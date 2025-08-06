Глушилки связи на трассах стали причиной массовых жалоб перевозчиков

Российские автоперевозчики столкнулись с массовыми случаями потери связи и навигации на федеральных трассах из-за незаконно установленных генераторов радиопомех. Ассоциация «Грузавтотранс» направила обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить законность использования таких устройств возле АЗС, нефтебаз и логистических центров.

«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего перевозчики получают необоснованные штрафы при движении по федеральным дорогам», – заявил «Известиям» президент ассоциации Владимир Матягин.

Проблема затрагивает не только грузоперевозчиков – в зонах действия помех водители лишаются предупреждений о камерах контроля скорости, а система «ЭРА-ГЛОНАСС» может передавать ложные координаты при ДТП.

Напомним, что в Иркутской области планируют создать инвестиционные проекты для обеспечения бесперебойной связи вдоль трасс. Поручение дал губернатор Игорь Кобзев в целях устранения «цифрового неравенства».