Решение Трампа о санкциях отложено до переговоров с Россией

Дональд Трамп объявил, что примет решение относительно усиления антироссийских санкций после предстоящей встречи представителей администрации США с российским руководством. Эта встреча запланирована на 6 августа, передаёт РБК.

6 августа в Москву прибудет спецпосланник Трампа, Стив Уиткофф, для переговоров с российским руководством. «Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп журналистам, говоря о предстоящей встрече.

Комментируя ситуацию, президент подчеркнул важность завершения украинского кризиса, отметив, что американская сторона больше всего сосредоточилась именно на этом конфликте. Другие международные конфликты, такие как противостояние Индии и Пакистана, были временно заморожены, добавил он.

Ранее Трамп предупреждал, что если Москва и Киев не достигнут значительного прогресса в переговорах, США применят дополнительные санкции, включая вторичные пошлины примерно в размере 100%. Этот ультиматум истекал 8 августа текущего года. Однако недавно глава Белого дома отметил, что Россия пока эффективно уклоняется от новых ограничений.

Согласно сообщениям Financial Times, среди возможных мер воздействия рассматривается возможность введения санкций против российских судов, вовлеченных в нелегальную деятельность.

В Кремле заявили, что у России выработался «определенный иммунитет» к санкциям, и подчеркнули, что «язык ультиматумов» неприемлем. Президент Владимир Путин отметил, что разочарования возникают из-за избыточных ожиданий, и подчеркнул важность ведения обстоятельных разговоров в частном порядке для мирного решения вопроса.