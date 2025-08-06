Российские компании массово вводят должность директора по ИИ

Крупный и средний бизнес России активно создает новые руководящие позиции, отвечающие за внедрение искусственного интеллекта. По данным экспертов, месячный доход таких специалистов в топовых компаниях достигает 1 млн рублей, а количество вакансий за год увеличилось на 30-40%.

«Директор по ИИ – это не просто технический специалист, а стратег, который определяет, как искусственный интеллект поможет достичь целей компании», – рассказал «Известиям» главный инженер «Рокет Контрол» Павел Приходько.

Первыми должность AI-директора ввели такие компании как X5 Group, «Северсталь» и «Авито». В металлургической компании уже насчитывается более 60 ИИ-решений с экономическим эффектом 2 млрд рублей в год.

Ранее стало известно, что с начала года в Сибири появилось 800 вакансий, требующих знание ИИ. Наибольший рост спроса на таких специалистов зафиксирован среди продажников, копирайтеров и в IT.