Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Российские компании массово вводят должность директора по ИИ

Крупный и средний бизнес России активно создает новые руководящие позиции, отвечающие за внедрение искусственного интеллекта. По данным экспертов, месячный доход таких специалистов в топовых компаниях достигает 1 млн рублей, а количество вакансий за год увеличилось на 30-40%.

«Директор по ИИ – это не просто технический специалист, а стратег, который определяет, как искусственный интеллект поможет достичь целей компании», – рассказал «Известиям» главный инженер «Рокет Контрол» Павел Приходько.

Первыми должность AI-директора ввели такие компании как X5 Group, «Северсталь» и «Авито». В металлургической компании уже насчитывается более 60 ИИ-решений с экономическим эффектом 2 млрд рублей в год.

Ранее стало известно, что с начала года в Сибири появилось 800 вакансий, требующих знание ИИ. Наибольший рост спроса на таких специалистов зафиксирован среди продажников, копирайтеров и в IT.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес