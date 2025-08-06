Массовый отказ банков в смягчении кредитных условий зафиксировали в РФ: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: банки массово отказывают россиянам в смягчении кредитных условий, цены на АИ-95 взлетели до рекордных значений, ставки по вкладам перестали падать, а в Иркутской области закрывается один из лучших ресторанов в Сибири. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Падение ставок на паузе

За последние дни аналитики заметили паузу в снижении ставок по вкладам, которые ранее начали активно уменьшаться на фоне сокращения ключевой ставки. По мнению экспертов, перерыв будет недолгим: после очередного снижение ключевой ставки, которое, предположительно, есть в планах ЦБ РФ, ставки по вкладам и накопительным счетам вновь пойдут вниз.

Отказ в смягчении

Вместе с тем зафиксирован массовый отказ некоторых банков в смягчении кредитных условий. Индекс кредитов наличными почти не изменился, отправиться на кредитные каникулы разрешают не всем, как и реструктуризировать займы. Два последних пункта связаны с тем, что жизненная ситуация клиентов не подходит под определенные критерии, установленные финансовыми организациями.

Бензиновый рекорд

Оптовая стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% и превысила отметку в 77 тыс. руб. за тонну – это исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2023 года. Эксперты связывают текущие изменения с высоким спросом и снижением производства из-за аварий на НПЗ: после атаки БПЛА повредились установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки. На их восстановление потребуется до полугода.

Серийное производство МС-21

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным озвучил дату запуска серийного производства самолетов МС-21, которые собирают на Иркутском авиазаводе. «Надеюсь, что до конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить наши самолеты», – отметил Чемезов и добавил, что полностью импортозамещенный МС-21 собираются поднять в воздух уже в этом месяце.

Закрытие 33

В Иркутске объявили о закрытии ресторана «33 вино и тапас», который в 2024 году вошел в топ лучших в Сибири и стал первым в столице Приангарья по версии национальной премии WhereToEat. Заведение работает последний месяц. Его история началась в 2018 году и завершится 31 августа 2025 года. Напоследок для посетителей подготовили насыщенную программу.