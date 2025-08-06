Новости

Киберхаос: 70% российских компаний взломаны за сутки

Российский бизнес провалил краш-тест на кибербезопасность: почти 70% компаний были взломаны менее чем за сутки. Исследование компании «Кибериспытание» показало, что две из трех российских компаний могут быть взломаны за считанные часы, а в более чем 60% случаев это может привести к остановке бизнеса, сообщает газета "Ведомости". Самый быстрый взлом занял всего 34 минуты. Из более чем 1000 заявок на участие в кибериспытаниях отбор прошли 105 участников из девяти отраслей, включая IT, торговлю и финансы.

В испытаниях участвовало более 1500 исследователей на багбаунти-площадке Standoff 365, и 26 из них получили вознаграждение за найденные уязвимости. Максимальная награда составила 5,6 млн рублей. Тесты проводились в экспресс-формате, давая хакерам три месяца на реализацию недопустимого события, выбранного каждой компанией.

Наиболее уязвимыми оказались торговля и обрабатывающие производства, где хакеры успешно реализовали атаки в 83% и 80% случаев соответственно. Финансовый сектор оказался самым защищенным, с успешными взломами лишь в 25% случаев. Особенно тревожна ситуация с малым бизнесом, где 75% компаний были взломаны. Эти компании часто не имеют собственных ИБ-команд и становятся слабым звеном в цепочках поставок, что создает риски для более крупных структур.

«Взлом менее защищенных систем позволяет хакерам попытаться украсть или зашифровать данные более крупных организаций», — объясняет Тимофей Воронин. Игорь Бедеров добавляет, что каждый третий крупный взлом в России происходит через подрядчиков.

Напомним, 28 июля хакеры атаковали системы «Аэрофлота», что вызвало серьезный сбой в информационных системах компании и привело к отмене 54 рейсов из аэропорта Шереметьево. Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Взломщики заявили, что получили доступ к полному массиву баз данных истории перелетов и уничтожили 7000 серверов. Им также удалось похитить 20 терабайт данных, включая записи переговоров сотрудников и системы видеонаблюдения. Из-за отмены рейсов в Шереметьево, вызванной IT-сбоем, «Аэрофлот» может понести потери не менее 250 млн рублей.


