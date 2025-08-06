В Сибири нехватка врачей: на одну вакансию меньше одного резюме

Сибирские регионы столкнулись с дефицитом медицинских кадров этим летом. Согласно исследованию hh.ru, во всех субъектах СФО наблюдается острая нехватка врачей, причем в Алтайском крае ситуация критическая – на каждую вакансию приходится всего 0,3 резюме специалистов.

«80% работодателей испытывают сложности с подбором врачей, причем две трети отмечают, что в 2025 году стало существенно сложнее набирать кадры, чем годом ранее», – сообщают аналитики hh.ru.

Наибольшее количество вакансий открыто в Новосибирской области (3,6 тыс.), Красноярском крае (2,7 тыс.) и Алтайском крае (2,3 тыс.). При этом самые высокие зарплаты предлагают в Тыве (120 тыс. руб.) и Новосибирской области (100 тыс. руб.), а самый низкий уровень оплаты труда – в Алтайском крае (65,4 тыс. руб.).

Ранее врачи и рабочие стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области. Соотношение 0,9 резюме на вакансию врача показывает критическую нехватку кадров в медицине. При этом медианная зарплата врачей составляет 88,8 тыс. рублей, что выше среднего по региону в 73,9 тыс. рублей.