МТС открыла иркутянам предзаказ на новые смартфоны HUAWEI Pura 80

МТС объявляет о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии HUAWEI Pura 80. Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra получила первый в отрасли модуль с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором.

<p>Фото: МТС</p>

В период предзаказа с 01 по 08 августа при покупке смартфонов HUAWEI HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro покупатели получат в подарок HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra представлена в сверкающем золотом и черном оттенках. Версия HUAWEI Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.

Стоимость новинок в МТС:

  • HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей;
  • HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей.

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

«Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Реклама. Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Филиал ПАО «МТС» в Иркутской области. МТС erid:2VfnxvhCyoW

/ Сибирское Информационное Агентство /
