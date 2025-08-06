РУСАЛ внедряет энергосберегающие конструкции электролизеров

Компания проводит масштабную программу по разработке и внедрению энергосберегающих конструкций электролизеров. На энергосберегающие конструкции уже переведены 5500 электролизеров, ежегодная экономия электроэнергии благодаря программе превысила 500 миллионов кВтч.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

РУСАЛ с 2017 года реализует Программу внедрения низкозатратных энергосберегающих решений в электролизерах. Ежегодно от 300 до 1300 электролизеров переводились на энергосберегающие конструкции, сейчас они внедрены более, чем в 5500 электролизеров на пяти алюминиевых заводах РУСАЛа.

По итогам 2024 года годовая экономия энергии благодаря внедренным конструкциям впервые превысила 500 миллионов кВтч, в денежном выражении экономия превысила 1,7 миллиардов рублей. Всего за период реализации Программы РУСАЛ сэкономил более 2,5 миллиарда кВтч электроэнергии.

Это один из самых масштабных проектов «Инженерно-технологического центра РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ») в алюминиевой отрасли.

Улучшенные энергоэффективные конструкции позволяют оптимизировать магнитогидродинамические свойства электролизеров, снизить сопротивление, поднять производительность и тем самым уменьшить расход электроэнергии, при этом внедрение конструкций не требует значительных инвестиций.

Программа соединяет в себе два принципа, на основе которых Олег Дерипаска выстраивал РУСАЛ с момента основания компании в 2000 году: рационализация, непрерывное совершенствование процессов и ставка на науку, собственные разработки. С одной стороны, без серьезных затрат были улучшены эффективные, проверенные годами модели электролизеров. С другой стороны, разработка новых конструкций потребовала от «РУСАЛ ИТЦ» масштабных исследований и около десятка НИОКР.

Эта программа не охватывает предприятия, построенные РУСАЛом на новейших высокоамперных технологиях РА-300 и РА-400: Хакасский, Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы. Эти модели электролизеров, разработанные «РУСАЛ ИТЦ», изначально имеют высокую энергоэффективность.