Туристы на Ольхоне встали в огромную очередь на паром

Активный туристический сезон наблюдается на Ольхоне в Иркутской области. Люди с разных уголков страны и мира едут на остров, чтобы полюбоваться его красотами. При этом по-прежнему острым остается вопрос очередей, которые наблюдаются здесь в летний период. Людям приходится стоять несколько часов на переправах, чтобы покинуть место отдыха.

«Очередь просто огромная! <…> Всем рекомендую в самый сезон ездить на общественном транспорте», – рассказала на своих страницах в соцсетях блогер Анна Мамаева, которая сейчас отдыхает на Ольхоне. Она пояснила, что такой транспорт пускают в приоритете – вместо долгих часов придется подождать не более 20 минут.

Отдыхающие, приезжающие на Ольхон на личных автомобилях, стоят на переправах вплоть до 12 часов. Некоторые разворачиваются и едут обратно. Скопления транспорта наблюдаются как на острове, так и на материке в любую погоду. Текущая дождливая неделя не стала исключением: люди отправились на один из крупнейших островов мира, не испугавшись сильных дождей и гроз.

Чтобы урегулировать ситуацию, областные власти планировали запустить электронную очередь на паром: соответствующее поручение губернатор дал еще в 2022 году. При этом сроки запуска ежегодно сдвигаются – точная дата остается неизвестной. Сложности заключаются в том, что Ольхон и близлежащие зоны являются территорией национального парка. Кроме того, необходима организация накопительной площадки с обустройством фудкортов, санитарной зоны и прочего. Предполагается, что появится мобильное приложение, через которое можно будет бронировать даты и время въезда и выезда на Ольхон.

В летний период людей и машины на Ольхон и обратно возят три парома – «Семен Батагаев», «Ольхонские ворота», «Дорожник». Они работают с небольшими перерывами ежедневно с 07:00-07:30 до 23:30-00:00.