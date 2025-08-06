Новости

Понтонный мост через Лену сломался: движение закрыли на восемь суток

Водителей предупредили о поломке понтонной переправы через реку Лена в районе села Тутура на 7 км + 532 м автомобильной дороги Жигалово – Казачинское в Иркутской области. В связи с этим пользоваться мостом не удастся в течение восьми суток.

По данным региональной Госавтоинспекции, в период с 8 по 15 августа 2025 года включительно на период проведения ремонтных работ будет закрыто движение для всех видов автомобильного транспорта. Движение пешеходов запрещать не будут.

Восстановительные работы проводит Дорожная служба Иркутской области. Она приведет в порядок проезжую часть и заменит сломанные прогоны, после чего движение откроют.

Пока водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом Качуг – Иркутск – Тулун – Братск – Магистральный общей протяженностью более 800 километров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
