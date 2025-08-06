Новости

В России резко выросло число дел об отмывании денег

Российские правоохранительные органы фиксируют рост финансовых преступлений: за январь-июнь 2025 года возбуждено 862 дела об отмывании денег и почти 17 тыс. коррупционных дел. Половина случаев легализации средств касалась особо крупных сумм свыше 6 млн рублей.

«Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы и ценные бумаги через подставных лиц, а также новые схемы с микрофинансовыми организациями и криптовалютами», – рассказал «Известиям» Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Среди резонансных дел – приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на 13 лет за отмывание 4 млрд рублей и уголовное преследование блогеров за уклонение от налогов. В коррупционных схемах чаще всего участвуют чиновники, ответственные за госзакупки, строительство и здравоохранение.

Ранее Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов.


