Черемуховый фестиваль пройдет в августе в Иркутской области

Традиционный Черемуховый фестиваль в седьмой раз пройдет в городе Черемхово Иркутской области. Организаторы подготовили для участников насыщенную программу.

Запланированы гастро-битва, концерт с участием творческих коллективов Иркутской области и других субъектов РФ, игры, дегустация черемуховых десертов, мастер-классы, конкурсы фотографий, декоративно-прикладного искусства, кулинарного мастерства, будут работать интерактивная площадка, литературная беседка, ярмарка.

Местом проведения мероприятия, которое состоится 16 августа, традиционно станет парк культуры и отдыха. Начало – в 13:00. Вход свободный.


<p>Фото организаторов фестиваля</p>
