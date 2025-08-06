У рубля появился повод для коррекции

Во вторник, 5 августа, рубль после трёхдневного ралли в начале августа снова начал дешеветь. Доллар вырос к рублю, превысив отметку в 80 руб. Евро торгуется в коридоре 92-93 руб., а биржевой курс юаня поднялся выше 11,2 руб.

– В деловых и властных кругах РФ обсуждают ожидаемый на текущей неделе визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, с которым может обсуждаться вопрос о нормализации российско-американских отношений, а также, возможно, украинский вопрос. Но похоже, что валютный рынок к этому визиту относится весьма скептически, по крайней мере, рост рубля прекратился после того, как на рынках начала распространяться информация о визите представителя Дональда Трампа в Москву, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, для рубля большее значение имеют опубликованные Минфином РФ параметры операций с валютой и золотом на открытом рынке с 7 августа по 4 сентября текущего года. В эти сроки министерство намерено сократить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила втрое по сравнению с предыдущим периодом, реализуя валюту и золото в объёмах 300 млрд руб. в день, по сравнению с продажами на 890 млрд руб. в день в июле и начале августа.

При этом ЦБ РФ останется по-прежнему чистым продавцом валюты, объявив о «зеркалировании» операций Минфина в августе и начале сентября на 9,24 млрд руб. в день, что окажется на 5% меньше продаж валюты в прошлый период. То есть «технически» у рубля есть основания для коррекции вниз, что и происходит сегодня, да и новостной фон по России остаётся противоречивым и тревожным. Рубль по отношению к мировым резервным валютам всё ещё выглядит перекупленным, и на новостях о сокращении продаж валюты может продолжить дешеветь, хотя обвала, например, до 85-90 руб. за доллар в первой половине августа мы по-прежнему не ожидаем.

– Прогнозируем, что на этой неделе доллар может колебаться в рамках 79-82 руб., евро – в коридоре 91-94 руб., юань – в диапазоне 11-11,4 руб., – резюмирует эксперт.