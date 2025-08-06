Золото продолжит рост к $3500 во второй половине 2025 года

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), мировые центральные банки в июне 2025 года вновь увеличили объем покупок золота в резервы, и они достигли 22 тонн. Это уже третий месяц подряд, когда фиксируется рост чистых покупок со стороны регуляторов. Лидерами стали Центральный банк Узбекистана (+9 тонн) и Национальный банк Казахстана (+7 тонн). Более скромные объемы докупили Китай, Турция, Чехия и ряд развивающихся стран, тогда как единственным продавцом стал Сингапур (-6 тонн).

– Рост покупок золота в июне обусловлен стремлением стран к диверсификации резервов на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ожиданий изменения процентных ставок в США. Хотя объем покупок с начала года (123 тонны) на 7 тонн уступает показателю первого полугодия 2024 года (130 тонн), динамика последних месяцев демонстрирует восстановление интереса к золоту после умеренной паузы в начале года, что скорее всего связано с усилением рисков разгона глобальной инфляции из-за тарифных войн Дональда Трампа. В 2024 году центробанки показали исторически рекордные объемы закупок, особенно на фоне конфликта в Восточной Европе и санкционной активности. В этом году тональность более сдержанная, однако стабильно высокая, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:, аналитик Freedom Finance Global.

Активизация спроса со стороны центробанков может поддержать котировки золота на глобальном рынке, считает эксперт, особенно в условиях слабости доллара, который может испытывать давление в случае смягчения политики ФРС во втором полугодии. Увеличение доли золота в резервах снижает зависимость стран от американской валюты, что оказывает дополнительное давление на долларовый индекс и способствует росту спроса на драгметаллы со стороны частных инвесторов.

– С учетом сохраняющегося интереса к золоту со стороны монетарных властей, высокой инфляционной чувствительности рынков и неопределенности вокруг торговой и санкционной политики США, можно ожидать, что во второй половине 2025 года цены на золото продолжат рост в район $3500 за тройскую унцию. При дальнейшем ослаблении доллара и росте геополитических рисков не исключено тестирование новых исторических максимумов до конца текущего года и возможное достижение стоимости драгоценного металла $4000 за тройскую унцию, – резюмирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.