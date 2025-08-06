Новые пошлины Трампа против Индии ударят сразу по трем экономикам

Резонансное заявление президента США Дональда Трампа о возможном резком повышении пошлин на товары из Индии стало новой точкой напряжения в мировой торговле. Формальный повод — закупки Индией больших объемов российской нефти и ее последующая перепродажа на мировом рынке. По мнению Трампа, такие действия способствуют продолжению конфликта на Украине. Белый дом рассматривает возможность введения пошлин от 25% до 100% и даже 500% на товары из стран, сохраняющих активные экономические связи с Россией.

– Причины такого давления кроются как в политической, так и в экономической плоскости, – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после начала украинского конфликта, закупив в 2024 году свыше 70 млн тонн сырья на сумму около $45–50 млрд. Это позволило России компенсировать потери от западных эмбарго, а Индии обеспечить стабильные и дешевые поставки. При этом товарооборот между США и Индией в 2024 году превысил $120 млрд, что делает любые ограничения чувствительными для обеих сторон.

Если пошлины будут введены, последствия ударят сразу по трем экономикам, уверен эксперт. Индия столкнется с потерей конкурентоспособности на американском рынке, США с ростом цен на потребительские товары и ухудшением отношений с важнейшим стратегическим партнером в Азии. Россия, в свою очередь, рискует потерять одного из ключевых покупателей нефти, что может ослабить приток экспортной выручки и повлиять на курс рубля. Однако пока никаких решений об ограничении импорта нефти индийские власти не приняли, так как еще вчера вышла статья в Bloomberg, в которой отмечается, что покупка остается коммерческим решением самих НПЗ. Позиция индийского МИДа при этом выглядит не так однозначно, так как там сообщили, что страна будет защищать свои интересы и обеспечивать энергобезопасность, как и любая крупная экономика, однако ранее они же говорили, что в состоянии отказаться от покупок российской нефти и найти альтернативных импортеров. Позиция Китая в аналогичной ситуации пока выглядит более однозначно, его МИД сообщил, что страна не намерена отказываться от торговли с РФ.

В текущих условиях торговое давление США воспринимается как инструмент политического влияния. Скорее всего, Нью-Дели постарается сохранить баланс между своими национальными интересами и внешнеполитическими рисками. Наш базовый прогноз предполагает, что Индия не откажется от российской нефти в ближайшие месяцы, особенно если альтернативные поставки останутся дороже. При этом США, несмотря на угрозы, могут ограничиться точечными мерами или перенести дату введения дополнительных пошлин, как делали это с другими странами в вопросе импортных тарифов. Однако в случае эскалации торгового конфликта это может привести к серьезным глобальным последствиям, от роста волатильности на валютных рынках до давления на сырьевые котировки.