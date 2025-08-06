В чём плюсы и минусы дифференцированной ставки по семейной ипотеке?

Процентная ставка по семейной ипотеке в России, составляющая сегодня 6% годовых, может стать дифференцированной в зависимости от среднего уровня зарплат в регионах. Такое предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

– Предложение уже вызывает немало вопросов, и главный из них заключается в том, в какую сторону будет меняться величина процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от средней зарплаты в том или ином регионе, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Например, как заявил политик, разница между средним уровнем зарплаты в Москве и Саратовской области составляет 2,5 раза, но процентные ставки для всех заёмщиков одинаковы, и получается, что у населения из регионов показатель долговой нагрузки в среднем становится объективно выше, чем в столице, просто по причине более низких доходов. Однако непонятно, означает ли это, что для Москвы процентная ставка должна вырасти в 2,5 раза, до 15% годовых - а такой размер уже приближается к средней процентной ставке по рыночной ипотеке, составляющей около 25% и значительно уменьшит спрос москвичей на льготную программу, что было бы невыгодно застройщикам, - либо для Саратовской области должна снизиться в 2,5 раза до всего лишь 2,4% годовых. Последнее будет означать, что госбюджет должен будет значительно раскошелиться, чтобы компенсировать банкам убытки от такой огромной разницы между процентом по рыночной и льготной ипотеке.

На взгляд аналитиков, инициатива о дифференциации процентной ставке именно на таких условиях, хотя может широко обсуждаться в российских деловых кругах, на финансовых рынках и среди законодателей, вряд ли в ближайшее время станет даже законопроектом, не говоря уже о законе по причине её нереалистичности.

– В то же время нельзя исключать, что условия семейной ипотеки могут быть пересмотрены от фиксированной процентной ставки в 6% годовых до, например, коридора процентной ставки в 6-9% годовых, и в регионах с самыми высокими зарплатами ставка будет ближе к верхней границе, а с самыми низкими – на уровне нижней. Также, на наш взгляд, в этом случае важно было бы ограничить верхний предел полной стоимости кредита, это тоже важно, чтобы не увеличивать долговую нагрузку заёмщиков из всех регионов РФ, – резюмирует эксперт.