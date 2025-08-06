Дефицит бюджета Иркутской области вырос до рекордных 24%

Бюджет Иркутской области за первое полугодие 2025 года выполнен с дефицитом почти 24% от расходов.

Доходы составили 119 млрд 340,579 млн рублей, а расходы — 156 млрд 513,174 млн рублей, что привело к дефициту в размере 37 млрд 172,6 млн рублей., сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы на сайте регионального министерства финансов.

Первоначально бюджет на 2025 год был утвержден с доходами в 291,3 млрд рублей и расходами в 298,9 млрд рублей, с дефицитом в 7,6 млрд рублей (2,5% от расходов). Однако после изменений в феврале расходы увеличились до 316,6 млрд рублей, а дефицит — до 25,2 млрд рублей, или 8% от расходов.

На 1 июля государственный долг региона достиг почти 62 млрд рублей, из которых более 41 млрд рублей составляют коммерческие кредиты, а 20,9 млрд рублей — кредиты коммерческих банков.