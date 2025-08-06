Т-Банк предоставит Иркутской области кредит на 1 миллиард рублей

Т-Банк предоставит Иркутской области кредит в размере 1 миллиарда рублей, победив в открытом аукционе на право финансирования региона. Кредитные средства будут направлены на погашение долговых обязательств областного бюджета и предоставлены на срок 12 месяцев.

Ранее, в июне 2025 года, Т-Банк заключил контракт с министерством финансов Иркутской области на предоставление 2 миллиардов рублей.

По данным Интерфакса, Иркутская область исполнила бюджет первого полугодия 2025 года с дефицитом почти 24% от расходов. Доходы составили 119 миллиардов рублей, а расходы — 156 миллиардов рублей, что привело к дефициту в размере 37 миллиардов рублей. На 1 июля государственный долг региона составил почти 62 миллиарда рублей, из которых более 41 миллиарда — коммерческие кредиты, а 20,9 миллиарда — кредиты коммерческих банков.