В Иркутской области введут бессрочный региональный материнский капитал

В Иркутской области планируют законодательно закрепить бессрочное действие регионального материнского капитала. Соответствующий законопроект разработан по инициативе губернатора Игоря Кобзева и внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Поддержка материнства и детства, решение демографических вопросов в Приангарье – одни из приоритетных задач в работе органов власти всех уровней. Такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Для решения обозначенных вопросов в Иркутской области действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Областной материнский капитал – одна из мер поддержки. Постоянно совершенствуем законодательство в отношении этой меры. Для нас это крайне важно с точки зрения повышения рождаемости в регионе и улучшения демографической ситуации. Постоянно расширяем перечень направлений использования средств маткапитала. В настоящее время их больше, чем на федеральном уровне», – отметил Игорь Кобзев.

В 2025 году уже выдано 5 814 сертификатов на областной маткапитал, размер которого составляет около 153 тыс. рублей. С 2012 года этой мерой поддержки воспользовались более 74 тыс. семей Приангарья.

«Эта мера поддержки будет предоставляться без ограничения во времени, на постоянной основе как часть национального проекта «Семья», – заявил министр социального развития региона Владимир Родионов.