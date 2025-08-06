Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

В Приангарье выделили 9,5 млн рублей на поддержку культурных проектов

Министерство культуры Иркутской области подвело итоги конкурса на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере искусства. Из 39 поданных заявок поддержку получат 15 лучших инициатив, включая создание фильмов, организацию фестивалей и издание книг.

«Поддержка культурных инициатив способствует укреплению духовных ценностей и созданию условий для творческого самовыражения жителей. Инвестиции в культурные проекты помогают раскрывать таланты, сохранять историческое наследие, делая наш регион более ярким, многообразным и привлекательным для жителей и гостей», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

Среди крупных проектов – создание анимационного фильма о герое-летчике Николае Челнокове (2 млн руб.) и издание краеведческого словаря о поэте Юрии Левитанском (1 млн руб.). Также будут организованы молодежный медиапроект и международный ювелирный фестиваль.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте.

«Поддержка творческих инициатив позволяет развивать культуру, создавать пространство для раскрытия талантов и внедрения новых идей», – отметила министр культуры региона Олеся Полунина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес