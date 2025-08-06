Плитку начали укладывать на площади Декабристов в Иркутске

Обустройство пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Иркутске. В ее рамках работы проходят сразу на нескольких территориях.

По данным мэрии, на площади Декабристов начали укладывать тротуарную плитку, завезены гранитные пандусы. Прежде было подготовлено основание.

У танка «Иркутский комсомолец» изготовлена опалубка для омоноличивания бордюров. Выполняется устройство бетонного основания на тротуарах. На площадку завезена плитка.

В Комсомольском парке проведена выемка грунта под устройство пандуса и лестницы. Также выполняют бетонирование пьедесталов и цоколей. Отремонтированы элементы металлического ограждения – пики и звезды.

На «Аллее здоровья» взяты вырубки асфальта. Специалисты стройконтроля проверят качество покрытия на тротуарах. На территории продолжают обустройство сквозного проезда с парковки на 19-й Советский переулок. Здесь проводится монтаж опалубки, установка и омоноличивание бортового камня.

На острове Юность делают траншею под кабель наружного освещения, устанавливают опалубку, выполняют армирование и бетонирование. Также приступили к гидроизоляции ростверка.

Работы на объектах планируют закончить в этом году.