Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Плитку начали укладывать на площади Декабристов в Иркутске

Обустройство пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Иркутске. В ее рамках работы проходят сразу на нескольких территориях.

По данным мэрии, на площади Декабристов начали укладывать тротуарную плитку, завезены гранитные пандусы. Прежде было подготовлено основание.

У танка «Иркутский комсомолец» изготовлена опалубка для омоноличивания бордюров. Выполняется устройство бетонного основания на тротуарах. На площадку завезена плитка.

В Комсомольском парке проведена выемка грунта под устройство пандуса и лестницы. Также выполняют бетонирование пьедесталов и цоколей. Отремонтированы элементы металлического ограждения – пики и звезды.

На «Аллее здоровья» взяты вырубки асфальта. Специалисты стройконтроля проверят качество покрытия на тротуарах. На территории продолжают обустройство сквозного проезда с парковки на 19-й Советский переулок. Здесь проводится монтаж опалубки, установка и омоноличивание бортового камня.

На острове Юность делают траншею под кабель наружного освещения, устанавливают опалубку, выполняют армирование и бетонирование. Также приступили к гидроизоляции ростверка.

Работы на объектах планируют закончить в этом году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес