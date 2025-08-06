Новости

ГК «Новый город» на август 2025 года остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в июне 2025 года составила 12,04% – 102,44 тыс. м². В тройке лидеров также ГК ПарапетСтрой (64,1 тыс. м², 7,54%) и ГК ДомСтрой (58,7 тыс. м², 6,9%).

Лидерами по объему вода жилья на 1 июля 2025 года являются СЗ «Жилстрой 2» (22,4 тыс. м²), ГК «Альфа» (20,5 тыс. м²) и ГК «Гордо Девелопмент» (17,1 тыс. м²).

Ранее стало известно, что цены на новостройки в Иркутске растут быстрее среднероссийских.


/ Сибирское Информационное Агентство /
