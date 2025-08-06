Мессенджер Max станет обязательным для новых смартфонов в России

С 1 сентября 2025 года национальный мессенджер Max войдет в обязательный набор предустановленных приложений на новые смартфоны в России с начала осени. Решение закреплено федеральным законом и направлено на развитие отечественной цифровой экосистемы.

«Max сочетает функции общения, интеграцию с госуслугами и финансовые инструменты, что упростит повседневные задачи пользователей», – пояснил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

При этом эксперты отмечают риски для конфиденциальности – приложение собирает данные о местоположении и активностях пользователей, а end-to-end шифрование пока не реализовано. К июлю 2025 года аудитория мессенджера превысила 2 млн человек.