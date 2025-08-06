Мошенники используют виртуальные совещания для фишинговых атак

Киберпреступники активно используют тему онлайн-совещаний для проведения фишинговых атак на сотрудников компаний. По данным экспертов, мошенники рассылают поддельные приглашения на видеоконференции, маскируя их под рабочие встречи или интервью.

«Современные платформы для совещаний упростили процедуру подключения до одной кнопки, что создает идеальные условия для фишинговых атак», – рассказал «Известиям» руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

Особую опасность представляют схемы с использованием дипфейков, когда злоумышленники создают фальшивые видео с «руководителями» компании. Эксперты также фиксируют случаи, когда вредоносное ПО маскируется под «обновления» для видеоплатформ.