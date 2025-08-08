Вышла в свет Газета Дело за август 2025 года

Августовский номер вышел накануне дня строителя, так что ожидаемо посвящен строительной отрасли. Можно ли считать, что рынок жилой недвижимости в кризисе? Как будет развиваться ситуация дальше? Когда ждать (и ждать ли) возвращения массовой ипотеки? На что можно делать ставку в этих условиях – эти и другие вопросы мы задавали экспертам отрасли и в рамках нашего круглого стола, и в индивидуальных интервью. Еще мы побывали на новом предприятии в Черемхово и привезли оттуда репортаж о том, как работает завод металлических конструкций и чем Корпорация развития Иркутской области поддержала его инвесторов. Оценили новый формат супермаркетов "Слата", вместе с организаторами фестиваля «Сытый Бабр» подвели его итоги и узнали у основателей модельной школы, как объединить на одной площадке модельное агентство и образовательную среду.

Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям? Вот уже год российские девелоперы живут без массовой льготной ипотеки. Но при этом, судя по статистике, в Иркутской области темпы строительства почти не снижаются. А по сравнению с последним спокойным 2019 годом объемы и вовсе выросли. Что происходит на рынке – он адаптировался к новым правилам или шторм еще впереди? На какие финансовые инструменты в отсутствие ипотеки рассчитывают застройщики? Что ждет отрасль в обозримом будущем? На эти вопросы отвечали участники круглого стола «Рынок недвижимости: Идеальный шторм или новая реальность?», организованного SIA.RU и «Газетой Дело».

С охлаждением спроса на жилье застройщики стали внимательно изучать альтернативные сегменты строительства: загородную, офисную, гостиничную, складскую недвижимость. И логичным шагом кажется выход на рынок социальных объектов: потребность в школах и больницах не исчезает, заказчик – государство, куда надежнее. Тихая гавань в условиях идеального шторма. На самом деле в ней так много подводных камней, отмечает Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой», что редкий застройщик рискует заходить на этот рынок. Только самые опытные и устойчивые компании.

«Мы сознательно остаёмся в нише эконом-класса и строим доступное по цене жильё», – подчёркивает Татьяна Красноштанова, генеральный директор ГК «ДомСтрой». В условиях, когда рынок переориентируется на премиум-сегмент, компания делает ставку на покупателей со средним доходом.

Рынок ИЖС переживает сейчас глубокую трансформацию, считает руководитель «ВСС Дом» Антон Кондратьев. С чем связаны происходящие изменения, как они влияют на рынок малоэтажной загородной недвижимости, в том числе, региональный, и готов ли к ним иркутский девелопер? Эксперт прокомментировал эти вопросы порталу SIA.RU и Газете Дело.

Вместо черновой отделки – готовый интерьер, вместо котлована – ключи в руках. Покупатель меняется. Но рынок по-прежнему оценивают по старым меркам. Цифры снижаются, тревожат аналитиков, но отражают ли они реальность? Наталья Зверева, заместитель генерального директора ГСК «Восток Центр Иркутск», уверена: чтобы понять рынок, надо «нырять глубже».

Когда в малом городе появляется современный жилой комплекс, это не просто стройка – это попытка изменить восприятие самого города. В Братске, где со времён СССР по-настоящему современное жилье практически не возводилось, иркутская группа компаний «Вместе» начала продажи новостроек, а недавно рискнула с запуском жилья бизнес-класса. Зачем это застройщику и кто готов покупать такие квартиры? Об этом на круглом столе рассказал сооснователь группы компаний Аркадий Астрахан.

Девелоперские проекты, меняющие городскую среду и создающие общественные пространства нового формата – визитная карточка иркутской строительной компании «Грандстрой». Зачем она это делает в непростой экономической ситуации и готова ли и дальше вкладываться в развитие общегородской инфраструктуры? На эти вопросы в ходе круглого стола «Ситуация на рынке – это кризис или реальность с новыми правилами?» ответил директор по стратегическому маркетингу компании «Грандстрой» Иван Фоминых.

В 2025 году застройщики ожидали, что на рынок недвижимости придут инвесторы – держатели вкладов, которые будут реинвестировать средства. Оправдались ли эти прогнозы? Наблюдается ли приток депозитных денег в стройку? И появились ли у девелоперов новые инструменты для покупателей недвижимости, способные облегчить им вход в сделку? Своим мнением по этой теме с порталом SIA.RU поделился Евгений Балабанов – директор по маркетингу и продажам жилых комплексов «Лотос», «ZENITH» и авторского дома «Аквамарин».

Любого успешного инвестора отличает диверсифицированный портфель: здесь и надежные облигации, и доходная недвижимость, и стабильные банковские депозиты. Но грамотный инвестор знает, что идеальные моменты для покупки каждого актива различаются. В условиях снижающейся ключевой ставки рынок трансформируется, и вместе с ним меняется стратегия капиталовложений. 2025 год может стать годом новых возможностей, считает Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». По ее словам, важно не выбирать между «бетоном» и «бумагой», а находить баланс и точки входа, способные принести устойчивую доходность.

Комплекс клубных домов «Звезды» получил престижную награду федеральной премии URBAN, одержав победу в номинации «Премьера года», как инвестиционно-устойчивый жилой комплекс нового поколения. Почему компания решила номинировать свой новый ЖК, который строится в центре Иркутска? Чем проект привлек внимание жюри? Как новый комплекс изменит образ Иркутска? Об этом мы спросили генерального директора компании «Горстрой» Николая Кузакова.

alfa Development – наверное, единственный иркутский девелопер, который не просто шагнул за границы Иркутской области, а работает сразу в шести регионах, от Дальнего Востока до Крыма. Активно строит в Иркутске и Хабаровске, успешно соперничая с федеральными гигантами, в этом году закладывает объекты в Бурятии и Крыму, имеет площадки и проекты в Комсомольске-на-Амуре и Нижнем Новгороде. Как удается вести бизнес по всей стране, в разных часовых поясах, в чем сложности такой стратегии и в чем ее плюсы, где команда черпает идеи для дальнейшего развития и как на все хватает энергии, рассказал нашему изданию сооснователь группы компаний Алексей Чудаков.

Стекла в архитектуре все больше. Эффектные светопрозрачные конструкции сегодня украшают здания, становятся визитной карточкой городов, превращаясь в неотъемлемый инструмент продвижения недвижимости. «Вперед выходят компании, которые умеют воплощать такие сложные проекты», – убежден генеральный директор группы компаний Prostor Group, Андрей Ефимов.

28-29 ноября в Иркутске впервые состоится двухдневный бизнес-курс мирового уровня «Моя эффективная компания». В его программе – выступление глобального инвестора, «охотника за единорогами» и удивительного человека Оскара Хартманна и обучающий курс от всемирно признанной компании «Адизес Бизнес Консалтинг». О подробностях мероприятия Газете Дело рассказала его организатор Анна Соснина.

От заброшенного завода до точки роста. Как партнерство КРИО и ЧЗМК меняет будущее моногорода «Черемхово мой родной город», – говорит Александр Спешилов. Здесь, на месте некогда закрывшегося предприятия, он построил новое – завод металлических конструкций (ЧЗМК), который производит оцинкованные изделия для дорожных и промышленных строек, для линейных объектов энергетики, для ферм и верфей. Инициативу поддержали региональное правительство и администрация Черемхово. А ключевую роль в возрождении промышленной площадки сыграла Корпорация развития Иркутской области. Для журналистов «Газеты Дело» Александр Михайлович лично провел экскурсию по цехам.

«Мы поддерживаем, когда другие льготные инструменты недоступны». Анастасия Оборотова – о принципах работы Корпорации развития Иркутской области «КРИО готово подставить плечо в ситуациях, где другие институты развития не работают», – говорит Анастасия Оборотова, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области. Черемховский завод металлоконструкций – лишь один, хотя и яркий, пример этого.

Более 1000 частных медицинских учреждений официально зарегистрировано на территории Иркутской области – таковы данные на конец июня 2025 года. Открытия новых клиник фиксируются постоянно. Медицина становится более доступной, но в то же время растут и риски, связанные с некачественными услугами или несоблюдением требований к медицинским организациям. О том, как профессиональные юристы помогают докторам выполнять свою работу в соответствии с законом, Газете Дело рассказала руководитель медицинской практики компании «Бахаров и партнеры» Анна Андреева.

Самый большой в мире центробежный концентратор для горнодобывающей промышленности произвели в Иркутске. Уникальное оборудование представили заместителю председателя Правительства Иркутской области Георгию Кузьмину во время посещения производственной площадки компании «Сервис ТехноПром».

В мире бизнеса мы привыкли полагаться на договоры и соглашения как на инструменты, обеспечивающие стабильность и защищенность. Но применима ли подобная стратегия и к личной жизни? Юрист Елена Попова, эксперт в области семейных и наследственных споров, рассказывает, почему брачный договор – не просто юридическая формальность, а важный инструмент, позволяющий управлять рисками и защищать активы.

Летом деловая активность вовсе не идет на спад. Многие компании планируют на это время крупные корпоративные события и проводят их не в офисе, а совмещают решение бизнес-вопросов с возможностью посмотреть страну. Об особенностях таких мероприятий на Байкале в нашей экспертной рубрике рассказывает Наталья Борисенко, руководитель направления кейтеринга компании «Аврора Кейтеринг».

«Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) подвёл итоги третьего конкурса «Надёжный партнёр». По результатам 2024 года звания удостоились 78 организаций — от промышленных предприятий до садоводческих товариществ. Их выбрали из почти 49 тысяч клиентов — юридических лиц. Газета «Дело» побывала на церемонии награждения и выяснила, как выбирали победителей, почему для многих это стало неожиданностью и что значит «зелёный сертификат», которым энергетики отметили самых ответственных и экологичных партнёров.

15 фактов о фестивале «Сытый Бабр» «Мы сами не ожидали такого результата», – говорят организаторы фестиваля «Сытый Бабр», команда event-агентства «Аврора». Мероприятие собрало небывалое количество участников, подарило новые коллаборации и поводы для гордости. На нем был установлен рекорд России – гигантский торт «Брауни» с брусникой весом больше 2 тонн. А полтонны окрошки исчезли всего за час! «Сытый Бабр» – это еще и туристический магнит, который привлекает внимание к Иркутску и его гастрономическим традициям. Чем удивил фестиваль – читайте в нашем материале. Фундамент для уникальной личности. Алёна Усова, основательница школы Sisters, – о том, как формируется новая модельная культура Как рождение детей может стать отправной точкой для создания успешного бизнес-проекта? Каким образом объединить на одной площадке модельное агентство и образовательную среду? Почему моделинг может стать платформой для комплексного развития ребёнка и творческого роста взрослого человека? На эти вопросы в эксклюзивном интервью Газете Дело отвечает основатель модельной школы и агентства Sisters* Алёна Усова. В отпуск с ручной кладью. Как собрать «капсулу» для отдыха Чтобы отлично выглядеть в отпуске, женщине совсем не обязательно везти с собой огромный чемодан вещей. Капсульный подход позволяет обойтись ручной кладью, оставаясь при этом верной себе и своему индивидуальному стилю, говорит имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова. О тонкостях летнего гардероба – в авторской колонке эксперта. Бег — это жизнь! В Иркутске прошёл VII Иркутский Международный Слата Марафон 4 тысячи 212 человек из 21 региона и 78-и муниципальных образований России, а также из трёх зарубежных стран, более 600 клубов и организаций – такова официальная статистика VII Иркутского Международного Слата Марафона, который прошёл в Иркутске 21 июня. По заявлению организаторов, это был безусловный успех. «В этом году событие стало ещё больше и масштабнее, а по количеству участников поставлен семилетний рекорд», – отметил на открытии мероприятия руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артём Детышев. Почему популярность бега в Иркутске растёт год от года и зачем профессионалы и любители выходят на старт Слата Марафона – в нашем материале. 10 фишек обновлённой «Слаты». В Иркутске запустили новый формат городского супермаркета «Всё, как обычно – по-новому» – под таким девизом в Иркутске прошло знаковое событие – торжественное открытие двух супермаркетов «Слата», обновлённых в коллаборации с компанией Х5 Group и торговой сетью «Пятёрочка». Гостями одного из праздничных мероприятий – в торговом центре «Юбилейный» – стали не только покупатели магазина, но и журналисты, для которых была организована экскурсия по магазину. Обо всех преобразованиях популярного иркутского бренда рассказали руководитель проекта по запуску новых форматов торговой сети «Пятёрочка» на территории Восток Сергей Дорохов и директор макрорегиона Забайкалье торговой сети «Пятёрочка», управляющий директор торговой сети «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский. Портал SIA.RU отметил десять фишек обновлённой «Слаты».

ВТБ запустил продажи продуктов и услуг в 2 500 точках обслуживания Почта Банка ВТБ завершил второй этап интеграции с Почта Банком. Теперь клиенты могут оформить продукты и сервисы ВТБ не только в клиентских центрах Почта Банка, но и более чем в 2000 отделений Почты России.

Молодежный форум «Байкал» пройдет при поддержке ИНК Мероприятие пройдет с 11 по 15 августа на берегу озера Байкал в Ольхонском районе. Ключевой темой форума в этом году станут цели устойчивого развития. Участие примут 600 человек из регионов России и зарубежных стран. Всего на конкурсный отбор поступило более 7000 заявок.

В Иркутской области утвердили новый проект развития ОЭЗ «Ворота Байкала» Власти Иркутской области утвердили обновленный проект планировки особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Байкальске. Документ предусматривает развитие инфраструктуры, включая туристические объекты, причальные сооружения и благоустройство территории.

Шелехов спел вместе с «Любэ» на концерте в День металлурга 15 тысяч зрителей пришли на празднования, посвященные Дню металлурга, 25-летию компании РУСАЛ и Дню города.

Фестиваль кавказских товаров пройдет в «Слате» Сеть супермаркетов «Слата» предлагает покупателям новый ассортимент. С 16 июля стартовал фестиваль кавказских товаров, который продлиться до сентября. На полках представлен широкий ассортимент сыров, шашлыков, соусов, напитков.

Эн+ трудоустроил десятки выпускников ИРНИТУ 2025 года Энергохолдинг обеспечивает трудоустройство выпускников корпоративного учебно-исследовательского центра Эн+ (КУИЦ) в ИРНИТУ и БрГУ. В этом году дипломы получают 69 человек. Уже в ближайшее время они выйдут работать на предприятия энергосистемы Приангарья: Байкальскую энергетическую компанию, Эн+ Гидро, БЭК-ремонт и другие.

СберПервый представил новый дизайн офиса, вдохновившись архитектурой Иркутска В Иркутске после реконструкции открылся офис СберПервый, в котором частным и корпоративным клиентам доступен широкий спектр банковских услуг премиум-класса.

С 1 сентября 2026 года планируется внедрить универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Намечены сроки, когда банки должны дать клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. То же касается обязанности бизнеса принимать ими оплату от потребителей, которые захотят так рассчитаться.