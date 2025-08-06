Финансовые пирамиды и «обучающие курсы» в России: рост мошенничества бьет рекорды

Банк России в первом полугодии зафиксировал резкий рост числа субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом, до 4183. Особенно заметен всплеск в сегментах финансовых пирамид, где рост составил 35%, и нелегальных участников рынка ценных бумаг, увеличившихся на 88%. Несмотря на снижение числа нелегальных кредиторов, общее количество нарушений остается на исторически высоком уровне. Регулятор также обратил внимание на схемы с «обучающими курсами» и имитацией торгов, обещающими доступ к иностранным биржам.

Рост мошеннической активности объясняется рядом факторов, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Во-первых, сохраняется высокий спрос на альтернативные формы инвестирования из-за ограниченного доступа к иностранным инструментам. Во-вторых, популяризация криптовалют и псевдообучающих платформ привлекает непрофессиональных инвесторов. Падение доверия к традиционным финансовым институтам также заставляет людей искать быстрые способы заработка, особенно в соцсетях и телеграм-каналах, где активизировались псевдоброкеры.

Последствия этой тенденции могут быть крайне негативными. Массовое вовлечение граждан в нелегальные схемы подрывает доверие к легальному финансовому рынку, искажает конкуренцию и увеличивает риски для частных инвесторов. Это может затормозить приток розничных клиентов в лицензированные брокерские и кредитные организации, особенно среди начинающих инвесторов.

– Банк России, вероятно, усилит надзор и технологический контроль, особенно в цифровом пространстве. Ожидается появление новых инициатив по маркировке лицензированных участников и образовательных ресурсов. Однако на фоне высокой цифровизации и интереса к новым активам, таким как криптовалюты, давление со стороны нелегальных структур останется значительным. По прогнозам, к концу года количество выявленных нелегальных субъектов может превысить 8 тыс., обновив максимум за все время наблюдений, – резюмирует Владимир Чернов.